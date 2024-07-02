Москва, 2 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали мужчину из-за татуировки с нецензурным выражением в адрес Вооружённых сил России (ВС РФ). Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России, передаёт Лента. Ру.

ГУ МВД России по городу Москве. Кадр из видео

Видеозапись, на которой заметили мужчину с непристойной татуировкой, была выявлена на просторах социальных сетей, после чего её участником заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого доставили в отел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), а также по ч. 2 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Московская полиция составила административный протокол на 32-летнего приезжего из Тульской области, на шее которого есть татуировка с нецензурным выражением в адрес Вооруженных Сил (ВС) России», — следует из публикации.

В ведомстве интернет-изданию также предоставили видеообращение с извинениями мужчины, которое он записал после беседы с представителями правоохранительных органов, пообещав свести татуировку.

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Как уточняет «Московский комсомолец», задержанным является 32-летний участник «Болотного дела» Степан Зимин, который сделал себе татуировку с фразой о «русском военном корабле».

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2022 года Государственная дума РФ во втором и в третьем чтении приняла поправки об административном наказании за дискредитацию использования ВС РФ, в том числе и за призывы к воспрепятствованию использования войск. Согласно им, за фейки о действиях Вооруженных сил, а также за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ были введены штрафы.

26 июня бывшего продюсера группы «Ленинград» Дмитрия Ицковича оштрафовали за дискредитацию армии. Причиной для административного дела стала одна из публикаций экс-продюсера в его Telegram-канале.