Москва, 2 июля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы назначил 2 июля семь суток административного ареста фигуранту «Болотного дела» Степану Зимину, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Подробности сообщили «АиФ-Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал Зимина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

«Ему назначено наказание в виде семи суток административного ареста», — написало издание.

Также в ближайшее время районный суд рассмотрит ещё один административный протокол за мелкое хулиганство.

32-летний Зимин приехал из Тульской области. Татуировку демонстрировал в соцсетях.

Тату состоит из нецензурного выражения, касается русского военного корабля.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве сотрудники полиции задержали мужчину из-за татуировки с нецензурным выражением в адрес Вооружённых сил России.

Подозреваемого доставили в полицию, составили два протокола.

Мужчина извинился, пообещав свести тату.

Задержанным является участник «Болотного дела» Степан Зимин.

26 июня бывшего продюсера группы «Ленинград» Дмитрия Ицковича оштрафовали за дискредитацию армии. Причиной для административного дела стала одна из публикаций экс-продюсера в его Telegram-канале.