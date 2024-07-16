Брюссель, 16 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Мальтийского политика Роберту Метсолу избрали на пост председателя Европарламента (ЕП) на второй срок. Об этом стало известно в ходе трансляции первого после выборов заседания, которая ведётся на официальном сайте Европарламента.

TASS /AP Photo/Jean-Francois Badias Роберта Метсолу

За кандидатуру Роберты Метсолы проголосовали 562 члена Европарламента. Её соперницей являлась депутат от Испании, представитель левой испанской партии «Подемос» («Мы можем») Ирене Монтеро.

В ходе своего выступления после голосования председатель ЕП обратилась к депутатам с призывом объединиться и «работать над созданием Европы для всех».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля 63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами премьер-министра страны Виктора Орбана. Они осудили визиты Орбана в Россию и Китай. По мнению депутатов, Орбан уже нанёс этим «значительный ущерб».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила итоги выборов в Европарламент. Она отметила, что по результатам выборов в ЕП «идеологическая база» русофобского курса сохранилась. Захарова добавила, что выборы прошли с отсутствием честной конкурентной борьбы, в условиях жёстких ограничений.