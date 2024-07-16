Роберту Метсолу переизбрали на пост председателя Европарламента
Брюссель, 16 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Мальтийского политика Роберту Метсолу избрали на пост председателя Европарламента (ЕП) на второй срок. Об этом стало известно в ходе трансляции первого после выборов заседания, которая ведётся на официальном сайте Европарламента.
За кандидатуру Роберты Метсолы проголосовали 562 члена Европарламента. Её соперницей являлась депутат от Испании, представитель левой испанской партии «Подемос» («Мы можем») Ирене Монтеро.
В ходе своего выступления после голосования председатель ЕП обратилась к депутатам с призывом объединиться и «работать над созданием Европы для всех».
Как сообщало ИА Регнум, 16 июля 63 депутата Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в связи с мирными инициативами премьер-министра страны Виктора Орбана. Они осудили визиты Орбана в Россию и Китай. По мнению депутатов, Орбан уже нанёс этим «значительный ущерб».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила итоги выборов в Европарламент. Она отметила, что по результатам выборов в ЕП «идеологическая база» русофобского курса сохранилась. Захарова добавила, что выборы прошли с отсутствием честной конкурентной борьбы, в условиях жёстких ограничений.