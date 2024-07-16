Брюссель, 16 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС из-за мирных инициатив премьер-министра Виктора Орбана, пишет издание Politico.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В частности, в послании, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле, говорится, что Орбан уже нанёс значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны — председателя Совета ЕС. Его инициативы, утверждают депутаты, требуют реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете ЕС.

При этом, отмечает издание, евродепутаты осудили визиты Орбана в Россию и Китай, однако не упомянули о его поездке в Киев и контактах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 5 июля посетил Москву, где обсудил мирное урегулирование на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, а 8 июля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС.

Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава венгерского правительства проявил политическую волю к диалогу и Москва позитивно относится к этой инициативе.

На Западе же венгерского премьера подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у Орбана нет мандата ЕС на визит в Россию.

По информации китайской газетой Global Times, Евросоюз и НАТО пришли в ярость из-за того, что премьер-министр Венгрии совершил визиты в Москву и Пекин. По мнению авторов статьи, реакция западных лидеров показывает, что коллективный Запад не допустит переговоров с обеими сторонами конфликта для достижения соглашения, которое будет заключено не при посредничестве Запада.