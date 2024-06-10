Москва, 10 июня, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В Европарламенте по итогам выборов сохранилась «идеологическая база» русофобского курса Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 10 июня комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Attila Husejnow /Keystone Press Agency / Global Look Press

«По итогам выборов в Европарламенте в целом сохранена «идеологическая база» для дальнейшей поддержки нынешнего основанного на русофобии саморазрушительного политического курса ЕС», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что выборы прошли в условиях жёстких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации и разнузданной антироссийской кампании.

По её словам, политические силы, выступающие против бездумной и наносящей ущерб Евросоюзу конфронтации с Россией, подвергали дискриминации, прямому давлению и травле.

Захарова подчеркнула, что предвыборная кампания по нелепости и безответственности заявлений была доведена до абсурда: ни одно упоминание выборов европейскими бюрократами не обходилось без отсылок к «российскому следу».

Она обратила внимание, что даже в этих условиях многие европейские избиратели высказались против политики ЕС: в значительной части стран голосование приобрело протестный характер за счёт как поддержки оппозиционных партий, так и демонстративно низкой явки.

Как передавало ИА Регнум, выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня. Согласно первым итогам, общая предварительная явка на выборах составила 51%. Партии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца потерпели сокрушительное поражение. По данным избирательной комиссии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла третье место с 13,9% голосов, а партия Макрона «Возрождение» оказалась на втором месте во Франции с 15,4% голосов. При этом «Возрождение» набрало в два раза меньше голосов в ЕП, чем ультраправая партия «Национальное объединение» (32%).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июня назвала заслуженным сокрушительное поражение партий Макрона и Шольца на выборах в ЕП. Она объяснила, что это поражение указывает на их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после провала на выборах в Европарламент Макрону и Шольцу следовало бы уйти в отставку. Он отметил, что результаты выборов, на которых силы, оппозиционные действующему руководству Франции и Германии, одержали убедительную победу, отправляют Макрона и Шольца «на свалку истории».