Париж, 16 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не потребовал вывода российских войск с территории Украины, когда заявил, что Россия должна участвовать во втором «мирном» саммите. На это указал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя слова Зеленского в соцсети Х.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо

«Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил», — написал политик в своём микроблоге.

Он задался вопросом, позволит ли НАТО Киеву так поступить, и напомнил, что из-за Североатлантического альянса переговоры Украины и России в 2022 году были сорваны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что следующий саммит по украинскому урегулированию должен проходить с участием российских представителей. Он добавил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю. Первый саммит состоялся в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что саммит в Бюргенштоке не был мирным. По его словам, ещё нужно разобраться, что именно имел в виду Зеленский.

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.