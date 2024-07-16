Москва, 16 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине не был мирным, заявил 16 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу «Звезда», комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об участии РФ во втором «мирном» саммите

Комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об участии РФ во втором «мирном» саммите, представитель Кремля отметил, что сначала нужно понять, что именно имел в виду Зеленский.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому что он имеет в виду, надо сначала понять», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

15 июля глава киевского режима заявил, что представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию.