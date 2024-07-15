Вашингтон, 15 июля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит по урегулированию конфликта Украине, заявил на брифинге 15 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

«Если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», — сказал он.

Миллер добавил, что решение на этот счёт предстоит принимать Киеву.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию. Он уточнил, что поручил подготовить проведение саммита к ноябрю.

Первый «мирный» саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятии не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

По итогам саммита было составлено коммюнике — электронный документ, не предполагающий физической подписи. В Швейцарии поясняли, что страны могут в любой момент как поддержать декларацию, так и отказаться от этого.

Президент России Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, обвиняют Россию в отказе от переговоров и одновременно не приглашают её на мероприятие.

Путин ранее также отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Глава государства подчёркивал, что Москва всегда выступала за мирное и политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса, который возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов. Российский лидер ранее также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.