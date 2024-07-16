Москва, 16 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 145 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» смогли занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 48-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное в ДНР и Риздвянка в Запорожской области. В ходе боя военнослужащие ВСУ лишились шести автомобилей, боевой машины зенитного ракетного комплекса «Оса», а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля ВСУ потеряли до 230 бойцов в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север». Также они лишились танка, двух пикапов и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в ходе брифинга Минобороны Конашенков проинформировал, что группировка «Север» ВС РФ за сутки нанесла поражение четырём бригадам ВСУ, из-за чего потери противника составили до 200 человек.