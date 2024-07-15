Москва, 15 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Группировка «Север» ВС РФ за сутки нанесла поражения четырём бригадам ВСУ, проинформировало Минобороны 15 июля.

РИА Новости/Станислав Красильников

Потери противника в зоне ответственности группировки составили за сутки до 200 человек, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Кроме того, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также на данном направлении в минувшие сутки были поражены три танка противника, две 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота», отметил официальный представитель Минобороны.

Кроме того, 15 июля Конашенков также сообщил, что российские войска в минувшие сутки сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и 36 беспилотников противника. В зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад» за указанный срок противник потерял до 585 человек, российские подразделения заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» в минувшие сутки улучшила положение по переднему краю.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 14 июля, официальный представитель Минобороны проинформировал, что подразделения группировки войск «Север» в минувшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Была отражена атака двух штурмовых групп ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 150 человек, также ВСУ лишились более 10 единиц техники.