Путин после поездки за рулём Lada Aura назвал её хорошей машиной
Тверь, 16 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после поездки за рулём Lada Aura назвал его хорошим автомобилем.
«Хорошая машина», — ответил глава России на вопрос о впечатлениях от российского автомобиля, сообщает интернет-издание Life.
Модель Lada Aura — новинка АвтоВАЗа премиум-класса, которая отличается от других моделей увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, а её двигатель в 1,8 литра имеет мощность 122 лошадиные силы.
Как передавало ИА Регнум, 16 июля Путин прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11 за рулём автомобиля Lada Aura чёрного цвета.
Ранее глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов во время выставки «Евразия — наш дом» заявил, что новая модель Lada Aura будет относиться к премиальному классу, из-за чего её стоимость составит более двух миллионов рублей.