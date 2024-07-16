Ялта, Крым, 16 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В Ялте в районе гостиницы «Ялта-Интурист» произошло возгорание растительности, сообщила мэр города Янина Павленко.

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Спасательные службы оперативно прибыли на место, рассказала Павленко в своём Telegram-канале, призвав жителей и гостей города не загораживать пути подъезда техники.

Позднее она сообщила, что возгорание локализовано на площади 1500 кв. м.

«Причина устанавливается, вероятнее всего, неосторожное обращение с огнём. Ялтинцам и гостям города напоминаю о пожароопасном периоде. Маленькая искра или бычок может стать причиной большой беды», — отметила Павленко.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в посёлке Сосновка в Геленджике локализовали лесной пожар на площади около двух гектаров. К тушению возгорания привлекли 250 человек и 24 единицы техники. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что основное пламя удалось сбить, борьба с огнём продолжается.

13 июля в селе Верхнесадовом, расположенном в Нахимовском районе Севастополя, загорелись лес и трава. Сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение, площадь пожара составила 4 га. Его тушили с помощью шести автоцистерн.

С 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, который запрещает сжигать мусор, разводить костры, выжигать траву и совершать ряд других действий, повышающих риск возникновения пожаров.

16 июля природный пожар произошёл в Коктебеле. Возгорание локализовали на площади в 40 га. В тушении пожара принимают участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.