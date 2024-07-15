Геленджик, Краснодарский край, 16 июля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. В посёлке Сосновка в Геленджике локализовали лесной пожар на площади около двух гектаров. Об этом 15 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Пожар локализован в 23:50 на площади порядка 2 га», — уточнили в Telegram-канале оперштаба.

К тушению возгорания привлекли 250 человек и 24 единицы техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов добавил, что основное пламя удалось сбить, борьба с огнём продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, лесной пожар, вспыхнувший утром 14 июля под Новороссийском, перешёл на территорию трёх баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». С баз отдыха эвакуировали около 300 человек.

Из-за природных пожаров на территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с огнём прибыло несколько пожарных расчётов из Анапы и пожарный вертолёт из Геленджика.

Также 14 июля на хуторе Дюрсо загорелась трава. Пожар начал быстро распространяться по лесному массиву и вскоре добрался до базы отдыха «Голубая лагуна». Отдыхающих эвакуировали, для тушения пожара МЧС задействовало два вертолёта — Ка-32 с водосливным устройством и Ми-8. Площадь горения составила 3 га.