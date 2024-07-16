Тверь, 16 июля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Новая автотрасса в обход Тольятти в Самарской области предоставит возможность для строительства жилья для 220 тысяч семей в районе новых транспортных объектов. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Обход Тольятти» — отличный пример эффективного государственно-частного партнёрства. Новой трассой будут пользоваться миллионы автомобилистов, и она обеспечит возможность масштабной жилой застройки для 220 тысяч семей», — приводит газета «Взгляд» слова Мутко.

Отмечается, что инвестиционный проект был реализован с использованием инфраструктурных облигаций, что позволит возвести свыше 11 млн квадратных метров жилья.

Протяжённость «Обхода Тольятти» составляет 99,7 км, из них 3,7 км — протяжённость моста через Волгу. Расчетная скорость движения — 120 километров в час.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин прибыл на площадку возле моста через Волгу, который находится на 155-м километре трассы М-11 «Нева», чтобы открыть автодорожные обходы Твери и Тольятти. Российский лидер приехал на автомобиле «Лада Аура», он сам находился за рулём. Главу государства сопровождал строитель трассы «Нева», инженер Василий Васильев.

Участок трассы начали строить весной 2022 года, объект вводят в эксплуатацию на год раньше графика. Новый участок позволит запустить скоростное движение от Санкт-Петербурга до Казани.

В декабре 2023 года года досрочно, на 10 месяцев раньше намеченного, открыли движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медного до Бежецкого шоссе. Протяжённость отрезка — 33,8 км, общая протяжённость Северного обхода — 62,4 км.

В июне губернатор Тверской области Игорь Руденя заявлял, что работы ведутся очень высокими темпами с применением самых современных технологий.