Тверь, 19 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировали ход строительства Северного обхода Твери на скоростной трассе М-11 «Нева». Они осмотрели в числе прочего наиболее крупный и сложный объект этого участка — мост через Волгу. Реализация проекта идёт со значительным опережением графика и находится в заключительной стадии.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировали ход строительства Северного обхода Твери на скоростной трассе М-11 «Нева»

«Сегодня работы ведутся очень высокими темпами, используются самые современные технологии при строительстве дороги и моста через Волгу, — отметил Игорь Руденя. — Если говорить о значении этой трассы, то это будет ключевая дорога, которая формирует совершенно новый транспортный коридор, новую транспортную доступность для северо-востока всей Тверской области. Это возможность для движения грузов, пассажиров, туристов, местных жителей. Все это новый этап развития региона».

«Степень готовности на сегодняшний день — 97%. По большому счёту осталось немного сделать, ресурсы все есть, подрядчик работает в круглосуточном режиме. Количество развязок, которые мы сегодня делаем в Тверской области, поможет развиваться Твери и региону. Дорога прирастает новыми туристическими центрами, производствами, рабочими местами», — сказал Вячеслав Петушенко.

Общая протяженность Северного обхода Твери составляет 62,4 км. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, в декабре прошлого года досрочно, на 10 месяцев раньше намеченного, было открыто движение по первому пусковому комплексу — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяжённость отрезка составила 33,8 км. Новый участок дороги обеспечил возможность съезда с трассы М-11 «Нева» на дорогу Р-132 «Золотое кольцо». Автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, могут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь, а местные жители заехать на улично-дорожную сеть города Твери с севера.