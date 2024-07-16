Тверь, 16 июля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Нынешняя администрация США является противником диалога по Украине и настаивает на продолжении конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о возможных изменениях после президентских выборов в США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также добавил, что Вашингтон не жалеет на это ни финансовых ресурсов, ни военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Дмитрий Песков отметил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, из-за которой на данный момент в Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений между странами.

Ранее пресс-секретарь заявил, что планы США разместить в Германии дальнобойное оружие и поддержка этой инициативы странами НАТО ведут Запад и Россию к холодной войне. Он также подчеркнул, что в украинском конфликте напрямую участвуют Соединённые Штаты, Германия, Франция и Британия.