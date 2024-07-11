Москва, 11 июля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Планы США разместить в Германии дальнобойное оружие и поддержка этой инициативы странами НАТО уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне, с конфронтацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

«Идём уверенными шагами к холодной войне. Все это уже было! И возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который 11 июля опубликовал запись беседы в своём Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что России следует принять во внимание указанные действия западных стран. Песков выразил уверенность, что это не повод для пессимизма. Наоборот, по его мнению, планы США должны подтолкнуть Россию собраться и использовать весь свой потенциал, чтобы достичь целей специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента Кремля также добавил, что в украинском конфликте напрямую участвуют Соединённые Штаты, Германия, Франция и Британия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля США объявили, что в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В частности речь идёт о таких системах, как SM-6 и Tomahawk.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такой шаг станет серьёзной ошибкой. По словам дипломата, инициатива США грозит международной безопасности и стратегической стабильности, а также увеличивает вероятность гонки вооружений.

11 июля заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американский план по развёртыванию ракет в ФРГ является деструктивным. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что РФ ожидала подобный шаг и заблаговременно готовила ответ. Он уточнил, что Москва объявит о конкретных мерах реагирования.

Канцлер Германии Олаф Шольц крайне положительно отнёсся к намерениям США разместить ракеты на немецкой территории. При этом депутат бундестага Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) назвала безумием эту американскую инициативу.