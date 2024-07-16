Тверь, 16 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петебург. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902315" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Открытие дорожных обходов

Президент прибыл на площадку возле моста через Волгу, который находится на 155-м километре трассы М-11 «Нева», чтобы открыть автодорожные обходы Твери и Тольятти.

Путин приехал на автомобиле «Лада Аура», он сам находился за рулём. Главу государства сопровождал строитель трассы «Нева», инженер Василий Васильев.

Участок трассы начали строить весной 2022 года, объект вводят в эксплуатацию на год раньше графика. Новый участок позволит запустить скоростное движение от Санкт-Петербурга до Казани.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года года досрочно, на 10 месяцев раньше намеченного, открыли движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяжённость отрезка — 33,8 км, общая протяжённость Северного обхода — 62,4 км.

В июне губернатор Тверской области Игорь Руденя подчёркивал, что работы ведутся очень высокими темпами с применением самых современных технологий.