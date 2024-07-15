Москва, 15 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Актёр, режиссёр и сценарист Юрий Кузьменко скончался на 76-м году жизни, сообщила 15 июля пресс-служба Союза кинематографистов России.

Пресс-служба Союза кинематографистов России Актёр, режиссёр и сценарист Юрий Кузьменко

Причина смерти не указывается.

«Роли, а также фильмы, созданные Юрием Александровичем, останутся в истории отечественного кинематографа. Ушёл талантливый, добрый и преданный кинематографу актер театра и кино. Светлая память», — сказано в сообщении.

Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1971 году он окончил факультет иностранных языков Харьковского государственного университета, а в 1972-м поступил в Институт театрального искусства (ГИТИС).

В 1976–1981 годах Кузьменко работал в Кишинёве в Театре-студии киноактёра киностудии «Молдова-фильм», позднее — в драматическом театре в Одессе. В дальнейшем он окончил режиссёрский факультет Института кинематографии (ВГИКа), начал работать режиссёром и сценаристом, одновременно продолжая актерскую карьеру.

Актёрский дебют Кузьменко состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссёра Инессы Селезнёвой. Также в качестве актёра, сценариста и режиссёра он принимал участие в подготовке таких фильмов, как «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века», «Дипломат», «Дальнобойщики» (Кузьменко был режиссёром первых 20 серий фильма), «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и ряда других.

В 2002 году Кузьменко стал лауреатом премии «Золотой орёл» в номинации «Лучший телесериал» (за сериал «Дальнобойщики»).