Киев, 15 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду после сообщений о больших потерях. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава главнокомандующим ВСУ принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником военной службы правопорядка ВС Украины», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ составили в общей сложности 14 тыс. бойцов на всех направлениях. Подразделения российской группировки войск «Центр» в течение недели освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР. Также российские бойцы отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) 13 июля признал ухудшение ситуации для украинской армии в зоне военных действий. Вместе с тем глава ГУР намекнул, что не намерен давать на этот вопрос развёрнутый ответ во избежание провоцирования паники.

По словам эксперта Александра Меркуриса, украинские войска начали самовольно отступать с передовых позиций на фронте под давлением Вооружённых сил России. Он отметил, что ВСУ приходится это делать из-за масштабных потерь и отсутствия мотивации у новобранцев.