Одесса, Украина, 15 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Одесской области сотрудник Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) застрелили мужчину, который пытался пересечь границу с Приднестровской Молдавской республикой (ПМР), передаёт «Страна. ua».

«В Одесской области пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать в сторону границы. Стрельба произошла в 30 км от границы с Приднестровьем, в селе Дементовка», — говорится в сообщении.

По данным издания, пограничники преследовали автомобиль 29-летнего жителя Одессы, в котором находились ещё три пассажира. Сообщается, что после остановки машины один из них попытался убежать в сторону границы, и тогда пограничник выстрелил в мужчину из пистолета.

Издание «Думская» утверждает, что бежавшие были дезертирами. Они вчетвером самовольно оставили полигон в Подольском районе и пытались уйти в Приднестровье. В материале СМИ также уточняется, что на данный момент по факту стрельбы ведётся следствие.

На Украине регулярно задерживают мужчин, которые пытаются выехать из страны. Как сообщало ИА Регнум, 30 июня украинские пограничники задержали 17 мужчин при попытке незаконно пересечь границу с Венгрией. Сообщается, что каждый из них заплатил за переезд от трёх до 12 тысяч долларов.

15 июня в Закарпатье сотрудники украинской пограничной службы со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией. Украинцы заплатили по $5500 организаторам незаконных схем выезда из страны. За сутки пограничники Западного регионального управления задержали девять человек, пытавшихся незаконно сбежать из страны.

Днём ранее, 14 июня, пограничники задержали грузовик, в котором находились более 40 мужчин. Все они планировали сбежать в Молдавию. Помимо этого, 9 июня 32 украинца незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами.