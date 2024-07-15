Севастополь, 15 июля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе. Об этом 15 июля сообщил департамент транспорта региона в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Василий Батанов

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что для пассажиров на конечных остановочных пунктах «площадь Нахимова» и «площадь Захарова» организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причины приостановки движения морского транспорта не называются.

Ранее ИА Регнум сообщало о скоплении автомобилей на подъездах к Крымскому мосту. Такая ситуация возникла в связи с приостановкой движения автотранспорта по мосту, которая объявлялась дважды с начала суток.

По данным Минобороны, российские военные в течение ночи 15 июля уничтожили и перехватили в общей сложности 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских войск в небе над тремя российскими регионами. Из них шесть БПЛА удалось обезвредить в Крыму.