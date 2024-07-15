Севастополь, 15 июля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По его данным, один дрон удалось сбить в районе мыса Фиолент.

«В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев отметил, что на территории одного частного дома в этой части полуострова упали фрагменты беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Керчи автомобильный и железнодорожный паромы получили повреждения в результате падения фрагментов украинских ракет, сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) России. Уточнилось, что из-за удара повредило остекление надстроек.

21 июня ВСУ совершили налёт на Севастополь, используя БПЛА. При отражении атаки осколки одного из сбитых дронов упали на траву, которая загорелась.