Москва, 15 июля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Уголовное дело против бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу, сообщили журналистам в судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-чиновник находится в международном розыске.

«Дело в отношении Бажанова А. А. поступило в суд для рассмотрения по существу», — сказал представитель суда, слова которого приводит Lenta.ru.

Дело завели из-за хищения кредитных средств в размере 1,15 млрд рублей, которые Россельхозбанк выдал подразделениям холдинга «Маслопродукт». Основателем этой производственной организации является Бажанов.

Бывший замминистра также фигурирует в деле о хищении 1,1 млрд рублей у «Росагролизинга» в Воронежской области. По данным МВД России, в 2008–2009 годах заместитель главы Минсельхоза и его предполагаемые сообщники похищали деньги через заключение договоров на поставку оборудования подконтрольным им сельскохозяйственным предприятиям.

В 2016 году в Швейцарии по запросу Генпрокуратуры РФ заблокировали 12 млн швейцарских франков на счетах, открытых Бажановым.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских. Он скрывался от следствия 12 лет. Донских является фигурантом дела о хищении более 2 млрд рублей в 2007–2011 годах. Речь идёт о денежных средствах АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Экс-чиновника задержали в Истринском районе Подмосковья. Его арестовали.