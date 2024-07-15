Майами, США, 15 июля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Организаторы финального матча Кубка Америки по футболу в городе Майами, штат Флорида, США, отложили начало игры из-за беспорядков у стадиона «Хард Рок», сообщила 14 июля Конфедерация южноамериканского футбола (CONMEBOL) в социальной сети X.

jarmoluk Футбольное поле

В поединке должны были встретиться сборные Аргентины и Колумбии. Старт игры отложили на полчаса. По данным телеканала TyC Sports, на территорию стадиона попытались проникнуть болельщики, которые не имеют билетов. Из-за этого начались беспорядки.

Кроме того, у входа в сооружение произошла давка. Несколько человек упали в обморок. Организаторы предупредили, что пустят вовнутрь только тех, у кого есть билеты.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре произошла давка. В это время на поле проходил матч между командами «Альянс» и ФАС. В результате инцидента погибли по меньшей мере девять человек.

В конце ноября в немецком городе Франкфурте-на-Майне, где футбольная команда «Айнтрахт» играла против клуба «Штутгарт», вспыхнули беспорядки с участием болельщиков. В ходе столкновений с полицией пострадали 50 стражей правопорядка.