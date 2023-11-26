Франкфурт-на-Майне, Германия, 26 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Германии во Франкфурте-на-Майне во время беспорядков футбольных болельщиков пострадали 50 полицейских, передаёт немецкое издание Bild.

IMAGO/Fotostand/Voelker/Global look press

«Около 50 полицейских получили ранения в ходе операции против хулиганов. Четверо из них госпитализированы. Кроме того, есть пострадавшие стюарды, спасатели и посетители стадиона», — цитирует издание франкфуртскую полицию.

Сообщается, что беспорядки произошли 25 ноября перед игрой футбольных команд «Айнтрахт» и «Штутгарт» во время входного контроля. Болельщики кидали в правоохранителей бутылки, заграждения и пиротехнику. Полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.

Матч окончился победой «Штутгарта» со счетом 2-1.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Рио-де-Жанейро игра сборных Аргентины и Бразилии началась с задержкой в 30 минут из-за беспорядков на трибунах. Во время исполнения национальных гимнов вспыхнул конфликт между фанатами. Бразильские болельщики освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в ходе которых фанаты бросали сиденья.

Часть болельщиков из соображений безопасности выбежала на поле. Аргентинские футболисты обратили на это внимание и прервали начало матча, а затем ушли в раздевалку. Полицейские применили дубинки и начали аресты, несколько фанатов были госпитализированы. После урегулирования конфликта на трибунах игра началась.

Несмотря на беспорядки, матч завершился со счетом 1:0 в пользу Аргентины.