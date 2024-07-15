ДНР, 15 июля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Освобождение Урожайного в Донецкой Народной Республике имеет важное тактическое значение и позволит Вооружённым силам России активнее продвигаться в ходе специальной военной операции, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

По его словам, освобождение Урожайного позволит российским военным активнее продвигаться в районе Угледара и в Запорожской области в сторону Гуляйполя.

Рогов подчеркнул, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать противника с занимаемых им позиций на нескольких участниках фронта, не давая закрепиться, передаёт Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» освободили от украинских войск посёлок Урожайное в ДНР, а также нанесли удары по позициям противника в районах Великой Новосёлки, Макаровки, Пречистовки и села Водяное, отразив при этом две контратаки ВСУ.

В течение прошедшей недели Вооружённые силы России освободили также населённые пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в Донецкой Народной Республике.