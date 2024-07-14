Красногорск, 14 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Московской области в ночь на 15 июля ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

ТАСС/Игорь Зотин

«По области ночью и утром в отдельных районах туман», ― говорится в сообщении метеослужбы.

Согласно данным прогностической карты, период предупреждения ― с 21:00 14 июля до 06:00 15 июля.

Из-за тумана в Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Водителей региона призывают быть осторожными.

Жёлтый — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура ночью составит +18…+20 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в отдельных районах Москвы 14 июля ожидаются сильные дожди, при которых выпадет до 25 мм осадков. Она уточнила, что в ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождём, а днём в воскресенье через Москву и Подмосковье пройдёт холодный фронт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 12 июля сообщил, что в России нынешним летом ещё будут периоды жаркой погоды. Он добавил, что самые высокие значения температуры воздуха прогнозируются в конце июля и начале августа.