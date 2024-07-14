Москва, 14 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Военный 98-й дивизии ВДВ Вооружённых сил России рассказал, как во время штурма пятиэтажного здания в Часовом Яре в ДНР взял в плен четырёх бойцов украинской армии.

Кадр из видео

Ранее в Сети появилась видеозапись того, как российский боец перелезает с одного разрушенного балкона на другой, балансируя на переброшенной в качестве перекладины двери, и при этом ведёт огонь.

Как рассказал военнослужащий ВДВ, слова которого привело RT, штурм дома начался в 05:00 и его группа долго не могла попасть в пятый подъезд дома, освободив перед этим первые четыре подъезда.

«Начали стену взрывать. Семь часов мы её взрывали, пробили, а там пулемётчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилётов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошёл со стрельбой. 12 человек там было», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901955" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский десантник в Часовом Яре

Десантник уточнил, что шестеро бойцов ВСУ из этого числа сбежали, двое погибли и ещё четырёх удалось взять в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что военнослужащий из Кировской области в зоне СВО в одиночку развернул полевой госпиталь. Он также перегнал подбитый российский танк и смог спасти 80 человек.

В середине марта российский военный Джабраил Насыров спас жизни своим товарищам, когда их батальон попал под обстрел. Насыров смог перенастроиться на другой спутник и этим обеспечил связь подразделения при передислокации, что позволило не допустить потерь.