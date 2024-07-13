Москва, 13 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. По случаю Дня московского транспорта, который отмечают 13 июля, входы на девяти станциях метро украсили инсталляциями «Два сердца столицы», а также на четырёх станциях разметили украшения из светодиодов, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«По традиции мы украшаем метро к праздничным датам. В преддверии Дня московского транспорта оформили 13 станций метро — пассажиры могут полюбоваться нарядными фасадами и тематическими инсталляциями», — сказал он.

Праздничное оформление вестибюлей метро можно увидеть на станциях «Парк культуры», «Кропоткинская» (Сокольническая линия), «Маяковская» (Замоскворецкая линия), «Площадь Революции» (Арбатско-Покровская линия), «Смоленская» (Филевская линия), «Проспект Мира» и «Краснопресненская» (Кольцевая линия), а также «Таганская» и «Улица 1905 года» (Таганско-Краснопресненская линия).

Фасады украсили на станциях метро «Чистые пруды» (Сокольническая линия), «Таганская» (Кольцевая линия), а также «Арбатская» и «Площадь Революции» (Арбатско-Покровская линия),

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил праздник День московского транспорта в 2017 году. Его отмечают каждую вторую субботу июля.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 13 июля поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса Москвы с профессиональным праздником. Развитие транспорта в огороде является бесспорным приоритетом для столичного правительства, добавил глава города.