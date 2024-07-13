Москва, 13 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля поздравил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса столицы с профессиональным праздником — Днём московского транспорта. Обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Сергей Собянин / Telegram

«Благодарю вас за добросовестный труд. И желаю, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — написал он.

Собянин подчеркнул, что развитие транспорта является безусловным приоритетом для правительства столицы. Продолжается реализация масштабных программ по строительству метро, МЦД и городских вокзалов. В столице также постоянно обновляют средства общественного транспорта, запускают новые маршруты, отметил глава города.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 13 июля заявил, что в сентябре беспилотный трамвай начнёт перевозить первых пассажиров. Этот вид транспорта за время испытаний уже прошёл порядка 400 км и ни разу не попал в ДТП, в его работе не было сбоев. В настоящее время трамвай 90% операций делает автономно с помощью нейронных сетей.

14 мая Собянин сообщил, что в Москве с 2010 года количество новейших вагонов в московском метро выросло почти в шесть раз, в год для подземных поездов закупают около 300 единиц. Мэр отметил, что в метро 75 составов нового поколения. Он назвал такой показатель одним из лучших в мире.