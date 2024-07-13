Харьков, Украина, 13 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Харькове 13 июля прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

Кадр из видео

Ссылаясь на местные паблики, украинское издание «Страна. ua» сообщило, что взрыв прогремел в пригороде Харькова. Глава назначенной Киевом областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что взрыв прогремел в посёлке Буды.

Кроме того, оба СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Харьковской и Одесской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Днепропетровске. В регионе действовал на тот момент режим воздушной тревоги. Утром власти региона сообщили о взрыве в городе Никополе и о повреждении инфраструктурного объекта.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утром сообщил о взрыве в районе военного аэродрома в пригороде Полтавы. Он отметил, то вокруг аэродрома стоят блокпосты и узнать подробности случившегося пока не представляется возможным.