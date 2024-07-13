Никополь, Украина, 13 июля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. В городе Никополе в Днепропетровской области 12 июля в результате взрывов поражена инфраструктура. Об этом вечером того же дня заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы областного совета, в городе прогремело как минимум несколько взрывов.

«В Никополе… задело инфраструктуру», — написал он. При этом Лукашук не уточнил, какой именно объект получил повреждения.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомости неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о мощном взрыве ночью в районе военного аэродрома в пригороде Полтавы. По его словам, после этого в сторону аэродрома направились экипажи скорой помощи.

Украинские СМИ вечером 12 июля сообщили о серии взрывов на территории Харькова. До этого момента режим воздушной тревоги действовал в Харьковской области уже более двух часов.

Перед этим на всей контролируемой Киевом территории в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что тревожные сирены звучат из-за вылета с территории аэродрома в России сверхзвукового истребителя МиГ-31К.