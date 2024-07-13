Днепропетровск, Украина, 13 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. На территории города Днепропетровска прогремел взрыв. Об этом 13 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«Днепр (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.). Местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в сообщении. При этом где именно произошёл взрыв, не уточняется.

На данный момент в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах сегодня по объектам на контролируемой Киевом территории. В ведомстве неоднократно отмечали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июля глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о поражении инфраструктуры в Никополе. Он не уточнил, какой именно объект получил повреждения.

Украинские СМИ вечером 12 июля сообщили о серии взрывов в Харькове. В то время сирены воздушной тревоги в Харьковской области звучали уже более двух часов.

Ранее в этот же день на всей контролируемой киевским режимом территории третий раз за сутки объявили режим воздушной тревоги. По информации украинских СМИ, тревожные сирены звучат после взлёта российских сверхзвуковых истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».