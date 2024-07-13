Шебекино, Белгородская область, 13 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Житель посёлка Красное в Шебекинском городском округе 13 июля получил осколочное ранение в результате атаки со стороны украинской армии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель», — сообщил Гладков.

Мирный житель получил осколочное ранение, уточнил губернатор. На скорой пострадавшего увезли в клиническую больницу Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Шебекинском городском округе 12 июля погиб начальник управления оперативного реагирования Александр Маслиенко. Как сообщил Гладков, он помогал жителям села Муром во время атаки ВСУ.

Гладков сегодня сообщил, что в течение минувших суток ВСУ атаковали также Грайворон, Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы. В села Новая Таволжанка тяжёлое осколочное ранение получил охранник. В регионе в течение суток в медицинские учреждения обратились три мирных жителя, которые получили ранения в предыдущие дни.

Минобороны России утром 13 июля сообщило о сбитом украинским беспилотнике самолётного типа в Белгородской области.