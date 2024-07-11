Киев, 11 июля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во всех регионах на территории Украины. Это следует 11 июля из данных онлайн-ресурса по извещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 22:50 мск одновременно на всей территории страны. В украинских СМИ отмечается, что воздушная тревога связана с вылетом с территории аэродрома в России сверхзвукового истребителя МиГ-31К.

Истребитель МиГ-31К является основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Одессе 11 июля на фоне воздушной тревоги, в этот же день украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры на временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В тот момент на контролируемой Киевом части региона объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России неоднократно подчёркивало, что армия РФ наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.