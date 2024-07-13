Москва, 13 июля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооружённый мятеж. Такую меру предлагается предусмотреть для лиц, которые добровольно и своевременно сообщили об этом органам власти, что способствовало предотвращению дальнейшего ущерба.

Karbinov Anatoly/Global Look Press

Согласно документу, размещённому в думской электронной базе, изменения планируется внести в пункт 2 примечаний к статье 275 «Государственная измена» Уголовного кодекса РФ.

Также предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлечённости (организация мятежа, руководство и участие) и от тяжести последствий.

В пояснительной записке отмечено, что такое решение позволит мотивировать участников вооружённого мятежа отказываться от продолжения противоправных действий.

Действующее законодательство предусматривает такую возможность в случае совершения преступлений по статьям «Шпионаж» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Согласно действующему законодательству, за организацию вооружённого мятежа либо активное участие в нём в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, нарушения территориальной целостности страны предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Согласно законопроекту, минимальный срок за организацию вооружённого мятежа может составить 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске в начале июля сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России.

По версии следствия, нарушитель являлся сторонником киевского режима и украинских националистических структур. Мужчину подозревают в размещении в интернете материалов с призывом к деятельности, направленной против госбезопасности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.