Минеральные Воды, Ставропольский край, 13 июля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Лайнер Sukhoi Superjet-100, следующий рейсом из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту назначения. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Самолёт Sukhoi Superjet-100, рейсом Нижневартовск — Мин. Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации источника, у самолёта отказал генератор, на борту воздушного судна находятся 103 человека.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля самолёт SSJ-100 потерпел крушение в Московской области тестового полёта после планового ремонта. Лайнер долгое время кружил в районе Коломны, а в 15:00 мск пропал с радаров. На его борту были три члена экипажа ― двое пилотов и штурман ― они все погибли.

Самолёт эксплуатировали с 2014 года и принадлежал компании «Газпром-Авиа». Воздушное судно перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

Следственный комитет РФ возбудил по этому факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Основной версией крушения лайнера рассматривают одновременный отказ двух двигателей.

Утром 13 июля источник в авиационных службах рассказал, что отказ двигателей у потерпевшего крушение в Подмосковье SSJ-100 мог произойти из-за попадания в них птиц.