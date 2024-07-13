Псков, 13 июля, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Власти Псковской области готовы оказать необходимую помощь и поддержку соотечественникам, которым грозит депортация с территории Латвии. Об этом 12 июля сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА Регнум Латвия, депортация русских пенсионеров

«Парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции… В этой связи мы ожидает, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», — сообщил губернатор в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ведерников подчеркнул, что со стороны правительства соотечественникам, вынужденным покинуть Латвию и принявшим решение вернуться в Россию, окажут необходимую помощь. В частности, в Псковской области развернут пункты временного размещения, а также окажут посильную поддержку в вопросе трудоустройства.

«Для специалистов востребованных профессий — врачей, учителей — будем изыскивать возможности по обеспечению служебным жильём», — указал губернатор.

Особое же внимание будет уделено детям. Для них подготовят репетиторское сопровождение и обеспечат социальную адаптацию.

Как передавало ИА Регнум, в июне сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону и миграции, обязав граждан РФ сдавать экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство. Отмечалось, что требования коснутся нескольких тысяч россиян. До этого сообщалось, что латвийские власти намерены депортировать из страны более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств пребывали в Латвии по виду на жительство. Как указал член Совета при президенте России по правам человека Кирилл Вышинский, совет сформировал предложения об организации приёма соотечественников.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что Москва расценивает подобные действия со стороны властей Латвии как преступные. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнивала эти действия со зверствами фашистов. Президент России Владимир Путин отмечал, что стремление Прибалтики депортировать россиян напрямую затрагивают безопасность страны.