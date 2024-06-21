Рига, 21 июня, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Несколько тысяч россиян, проживающих на территории Латвии, обяжут сдавать экзамен по латышскому языку, передаёт Delfi.

РИА Новости/Sputnik

По информации СМИ, сейм Латвии (однопалатный парламент) в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции. Они обяжут граждан РФ, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать экзамен по государственному языку для сохранения права жить в стране.

Новая версия закона уравнивает в правах россиян, принявших российское гражданство до 2003 года, и тех, кто получил российские паспорта позже. Обе категории должны подать документы на продление вида на жительство (ВНЖ) и сдать экзамены. При этом управление по делам гражданства и миграции отмечает, что граждане старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена.

Глава комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис сообщил, что граждане России, провалившие первую сдачу экзамена, смогут его пересдать до октября 2025 года. Депутат также добавил: латвийские власти не считают, что требование для продления ВНЖ «причинит российским гражданам значительные неудобства», поскольку процедура подачи документов «всем ясна».

При этом источник «Известий» в Риге подтвердил, что латвийская служба госбезопасности анализирует данные анкеты, которую заполняют все граждане РФ, подающие на продление ВНЖ, и принимает решение. В анкете необходимо ответить на вопросы о принадлежности Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также выразить своё отношение к спецоперации на Украине.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России, имеющих постоянное место жительства, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае им грозила депортация через 90 дней.

В ответ на это уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала обратиться в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии. Омбудсмен подчеркнула, что прибалтийские республики взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения.

Многие граждане РФ, проживающие в странах Прибалтики, подвергаются гонениям со стороны властей за «инакомыслие». Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев 11 мая заявил, что «в сложившейся ситуации мы не имеем права бросить в беде своих соотечественников», на данный момент ведётся активная борьба с полицейским произволом.