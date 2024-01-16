Москва, 16 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон, это затрагивает безопасность нашей страны, заявил 16 января президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Понимаете, это же очень серьёзные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 13 января из Латвии был выдворен 82-летний пенсионер Борис Катков. Его встретили в Псковской области и помогли уехать в Калининград. Ранее Катков получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, в котором говорилось, что он представляет угрозу национальной безопасности Латвии.

В посольстве России в Риге выразили возмущение в связи с высылкой Каткова. Дипломаты назвали решение латвийских властей провокационной выходкой и показательной расправой зацикленных на русофобии политиков.

16 января стало известно, что депортация грозит 72-летней гражданке России, которая с детства является инвалидом по зрению. Она не успела получить медицинский отвод от экзамена по латышскому языку и после аннулирования её удостоверения личности осталась без пенсии и медицинского обслуживания.

Происходящее вполне укладывается в понятие геноцида, но не вызывает интереса у руководства Евросоюза: там, похоже, считают, что Рига в своём праве, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко.