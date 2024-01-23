Москва, 23 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан, которые долго жили в республике и исправно платили там налоги, следует из официального комментария, опубликованного на сайте МИД.

«Это — откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям», — отметила российский дипломат.

Захарова в этой связи добавила, что россиянам, которые станут жертвами таких издевательств со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, созданы условия для нормальной жизни в России.

Посольство России в Латвии на своём сайте и в соцсетях запустило серию публикаций о росгражданах, которые лишились вида на жительство и оказались под угрозой выдворения из страны. В этих материалах, в частности, говорится о пожилых жителях, инвалидах-колясочников и даже слепых. У многих из этих людей в России нет ни родственников, ни жилья.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января из Латвии депортировали российского пенсионераБориса Каткова. Мужчине дали час на сборы, после чего выдворили из страны. В Латвии у него остались жена, дочь, сын, внук и внучка. В этой связи Захарова заявила, что намерение властей Латвии выдворить из страны россиян из-за закона о знании языка напоминает действия нацистов в 30-е годы в Западной Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил 15 января, чтопрактика принудительных высылок является позором для любых государств.

Помимо Каткова, 16 января стало известно, что депортация грозит 72-летней россиянке, которая с детства является инвалидом по зрению. Женщина не успела получить медицинский отвод от языкового экзамена и после аннулирования её удостоверения личности осталась без пенсии и медицинского обслуживания.

Посольстве России в Риге также сообщило, что депортация грозит 1167 проживающим в этой стране российским гражданам, в том числе 789 людям старше 60 лет, среди которых есть инвалиды.