Москва, 31 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Латвийские власти намерены депортировать из страны более 800 российских пенсионеров, которые находились на её территории по виду на жительство. Об этом заявил 31 мая член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА Регнум

«Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории страны по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема», — отметил он в ходе пресс-конференции, посвящённой проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран.

По словам члена СПЧ, совет уже сформировал предложения об организации приёма российских пенсионеров, которые находились в Латвии по виду на жительство. Первый приём им могут оказать в пунктах временного размещения, которые есть, например, в Псковской области, уточнил Вышинский.

Далее пенсионеры должны получать социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. Его предстоит разработать с учётом гарантий для возможного съема жилья, добавил он.

Вышинский обратил внимание на то, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать этапы переселения россиян из Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе стало известно, что депортация из Латвии грозит 1167 проживающим в этой стране российским гражданам, в том числе 789 людям старше 60 лет, среди которых есть инвалиды. Разработанные властями Латвии поправки к закону «Об иммиграции» являются дискриминационными, лишают людей средств к существованию и создают для них угрозу депортации, отметили также дипломаты, заявляли в посольстве России в стране.

В том же месяце 82-летний выдворенный из Латвии пенсионер заплакал, говоря о разлуке со своей женой, с которой они прожили вместе 57 лет. Он выразил надежду в скором времени перевезти её в Калининград. Мужчина отметил, что благодарен городу, который принял его и Балтийскому федеральному университету, в котором пообещали помочь пенсионеру с жильём.

В Министерстве иностранных дел России назвали подобные действия Латвии преступными. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что сравнить это можно со зверствами фашистов. Россиянам, которые станут жертвами таких издевательств со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, созданы условия для нормальной жизни в России, заявила дипломат. Президент России Владимир Путин отметил, что стремление Прибалтики выбросить русских людей за кордон напрямую затрагивают безопасность страны.

Происходящее вполне укладывается в понятие геноцида, но не вызывает интереса у руководства Евросоюза, там, похоже, считают, что Рига в своём праве, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко.