Нью-Мексико, США, 13 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Суд в американском штате Нью-Мексико постановил закрыть дело против актёра Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора во время съёмок вестерна «Ржавчина» (Rust). Об этом 12 июля сообщает телеканал NBC.

Gage Skidmore Алек Болдуин

Уточняется, что адвокаты Болдуина обратились с просьбой закрыть дело в связи с сокрытием прокуратурой некоторых фактов, связанных с инцидентом. Судья Мэри Марлоу Соммер заслушала свидетельства адвокатов Болдуина и через три дня после начала судебного процесса постановила прекратить дело без права на повторный пересмотр.

Поясняется, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещественными доказательствами. Адвокаты актёра указали, что офис шерифа Санта-Фе завладел боевыми патронами, которые проходили по делу в качестве вещественных доказательств, но в материалах расследования их не указал и адвокатам защиты о них не сообщил.

Судья посчитала подобное сокрытие доказательств преднамеренным, поэтому приняла решение прекратить дело «ради обеспечения целостности судебной системы и эффективного отправления правосудия».

Алек Болдуин не смог сдержать эмоций, услышав решение суда, и разрыдался, после чего обнял свою супругу Хиларию и сестру Элизабет Кюхлер, присутствовавших на судебном заседании. Затем актёр обнял адвокатов, после чего покинул зал суда, отказавшись от общения с журналистами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд в Нью-Мексико вынес приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей специалистом по оружию на съёмках вестерна «Ржавчина» (Rust). Её признали виновной в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс и приговорили к максимально возможному сроку, приняв во внимание отсутствие раскаяния. Гутьеррес-Рид проведёт в тюрьме 18 месяцев.

В начале марта обвиняемую Ханну Гутьеррес-Рид жюри присяжных признало виновной в непредумышленном убийстве оператора вестерна «Ржавчина» (Rust). Гутьеррес-Рид была ответственной за оружие на съёмках фильма, и именно она заряжала оружие для актёра Алека Болдуина, из которого он выстрелил по ходу съёмки и попал в оператора Галину Хатчинс.

Трагедия на съёмках произошла в октябре 2021 года. В результате стрельбы у режиссёра картины Джоэла Соузы оказалась повреждена ключица, а оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице от полученных ранений.