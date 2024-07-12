Тегеран, 13 июля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Доктрина Ирана по обороне не содержит положений о ядерном оружии, что США должны учесть и скорректировать свою политику в отношении Тегерана, написал недавно избранный иранский президент Масуд Пезешкиан в своей статье под названием «Мое послание новому миру».

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Я хотел бы отметить, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединённые Штаты извлечь уроки из прошлых ошибок и соответствующим образом скорректировать свою политику», — сказано в тексте, опубликованном 12 июля газетой Tehran times.

Пезешкиан подчеркнул, что американскому руководству необходимо признать что прежний политический курс Вашингтона по стравливанию стран Ближнего Востока потерпел крах и не имеет перспектив. Он добавил, что США следует смириться с этим и не усиливать возникшую напряженность.

Как сообщало ИА Регнум, реформиста Масуда Пезешкиана избрали президентом Ирана по итогам второго тура выборов в республике. За него прогпроголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%).

6 июля руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеипосоветовал Пезешкиану продолжить путь его предшественника на посту президента Эбрахима Раиси, который погиб в результате крушении вертолёта в мае.

В начале июня Россия, Китай и Иран выступили с заявлением, в котором поддержали соглашение по ядерной сделке, несмотря на выход США из этого соглашения. Москва, Пекин и Тегеран напомнили, что положения указанного документа по-прежнему действуют.

Ядерную сделку с Ираном заключили в 2015 году. Соглашение предполагало приостановку иранской ядерной программы в обмен на поэтапную отмену санкций, принятых США против Тегерана. США вышли из сделки в 2018 году.