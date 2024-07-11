Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Делегацию России на церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет возглавлять спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом 11 июля рассказал президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом на полях Парламентского форума БРИКС.

Zuma\TASS Масуд Пезешкиан

Глава государства в ходе разговора напомнил, что в скором времени должна состояться инаугурация вновь избранного президента Ирана.

«Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. По информации его избирательного штаба, за Пезешкиана проголосовали 53,6% избирателей.

После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи посоветовал новому президенту продолжать курс, проводимый его предшественником Эбрахимом Раиси, который погиб в авиакатастрофе в мае. Аятолла также рекомендовал Пезешкиану максимально использовать ресурсы Ирана для его развития и удовлетворения нужд народа.

Путин 6 июля поздравил нового президента Ирана с победой на выборах. Глава государства отметил, что надеется на расширение сотрудничества между Россией и Ираном, направленного на благо народов двух стран и на укрепление региональной безопасности.

Президент России 10 июля провёл телефонный разговор с Пезешкианом. В ходе него стороны выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских отношений России и Ирана, а также подтвердили готовность к тесной совместной работе по продолжению развития взаимовыгодного сотрудничества в разных областях.