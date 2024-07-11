Киев, 11 июля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. На временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Об этом 11 июля сообщил назначенный Киевом глава так называемой администрации региона Иван Фёдоров в своем Telegram-канале.

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«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он.

При это Фёдоров не уточнил, на каких именно объектах это произошло.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В ведомстве ранее неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили в ночь на 10 июля о взрывах в городе Ровно. Отмечалось, что после этого вспыхнул крупный пожар и в некоторых районах области наблюдаются перебои электроснабжения.

Позднее в этот же день пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры в Ровненской области. В компании уточнили, что энергоснабжение восстановили.

Мэр Одессы Геннадий Труханов утром 10 июля сообщил о серии взрывов в городе. В это время в городе и в Одесской области действовал режим воздушной тревоги.