Одесса, Украина, 11 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. На территории Одессы второй раз за день прогремели взрывы. Об этом 11 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

«Одесса. Местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

До этого, около 10:30 мск, издание также сообщило о взрывах в городе. При этом в обоих случаях не уточняется, где именно это произошло.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве ранее неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля украинские власти заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры на временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В тот момент на контролируемой Киевом части региона объявили воздушную тревогу.

В ночь на 10 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Ровно. По их информации, в результате этого вспыхнул сильный пожар и в некоторых районах региона отмечались перебои с электроснабжением.

Мэр Одессы Геннадий Труханов утром 10 июля заявил о серии взрывов на территории города. На тот момент в Одесской области звучали сирены воздушной тревоги.