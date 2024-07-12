Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Чёрные ящики самолёта SSJ 100, который потерпел крушение 12 июля в Московской области, удалось обнаружить. Об этом заявил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Их нашли в ходе проведения поисково-спасательной операции.

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены чёрные ящики, так называемые бортовые самописцы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее стало известно, что Ядров прибыл на место падения самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, SSJ-100 потерпел крушение под Коломной. Он летел без пассажиров. На борту находились двое пилотов и штурман, которые погибли. По данным сайта Flightradar, перед ЧП самолёт долго кружил в небе.

Лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек. Их героические действия позволили избежать жертв и разрушений на земле. На место происшествия направились специалисты, которые должны выяснить все обстоятельства случившегося.

По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Объединённая авиастроительная компания (ОАК) уточнила, что разбившийся самолёт эксплуатировали с 2014 года. Судно выполняло перегоночный рейс.