Тбилиси, 12 июля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки решили заморозить оказание помощи Грузии, заявила 12 июля заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея журналистам в Тбилиси.

ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / TASS

«США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии [Грузинская мечта] распространяют», — объяснила она решение Вашингтона.

Зея напомнила, что Брюссель недавно приостановил процесс вхождения Грузии в состав Евросоюза. По её мнению, действия грузинских властей ставят под угрозу евроатлантический курс республики. Представитель Госдепа также считает, что принятый в Грузии закон об иностранных агентах якобы вредит жителям страны.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон 5 июля объявил о переносе на неопределённый срок американо-грузинских военных учений «Достойный партнёр» (Noble Partner), которые ежегодно проходят в Грузии. В качестве причины ведомство назвало заявления грузинских властей о том, что Запад давит на страну, чтобы вынудить её открыть «второй фронт» России.

Служба внешней разведки России 9 июля сообщила, что США планируют сменить власть в Грузии, разжигая антиправительственные настроения. По информации ведомства, Вашингтон намерен обвинить «Грузинскую мечту» в зависимости от России, а также обвинить Москву во всех бедах, которые происходят в Грузии.